Aviation PLC bestellt weitere ATR Flugzeuge

Die in Singapur beheimatete Leasinggesellschaft Aviation PLC hat bei ATR Aircraft sieben weitere ATR 72-600 in Auftrag gegeben.

Nach der aktuellen Preisliste entsprechen die sieben Flugzeuge einem Wert von 160 Millionen US Dollar. Lessor Aviation hat bei ATR bereits 20 ATR 72-600 in Auftrag gegeben, sieben Maschinen wurden bereits ausgeliefert und fliegen bei der australische SkyWest Airlines im Auftrag für Virgin Australia. Die ATR 72-600 ist eine Weiterentwicklung der ATR 72-500. Die Maschine verfügt über eine moderne Avionik von Thales, hat stärkere Pratt & Whitney Canada PW-127M Triebwerke und ist mit einer fortschrittlicheren Kabineneinrichtung ausgerüstet. Die stärkeren Triebwerke und die leichtere Inneneinrichtung führen zu einer höheren Zuladung, das maximale Startgewicht liegt bei 23 Tonnen. Der Autopilot lässt bei der ATR 72-600 Landungen nach CAT III Bedingungen zu, das Minimum liegt dabei bei 50 Fuß.