Aviation Capital mit Großauftrag bei Airbus

Aviation Capital Group Airbus A320neo (Foto: Airbus Concept)

Der US-amerikanische Flugzeugfinanzierer Aviation Capital Group hat einen Folgeauftrag über 75 weitere Verkehrsflugzeuge aus der Airbus A320neo Familie bekanntgegeben.

Die Aviation Capital Group aus Newport Beach in Kalifornien hat mit dem europäischen Flugzeugbauer eine Festbestellung über 75 Flugzeuge aus der Airbus A320neo-Familie unterzeichnet. Damit beläuft sich die Gesamtzahl der von ACG für diesen Flugzeugtyp in Auftrag gegebenen Maschinen auf 190.

Die Portfoliostrategie von ACG konzentriert sich auf Schmalrumpfflugzeuge mit neuer Technologie, die bei Fluggesellschaften weltweit am stärksten nachgefragt werden. Diese Bestellung – die größte in unserer fast 40-jährigen Geschichte – ist ein Vertrauensbeweis in die langfristige Zukunft des Flugverkehrs sowie in die bedeutende Rolle von ACG als Bindeglied zwischen Fluggesellschaften, Flugzeugen und Kapital,

sagte Thomas Baker, Chief Executive Officer und President von ACG.

Diese bedeutende Investition stärkt unsere langjährige und wichtige Partnerschaft, die bis ins Jahr 2007 zurückreicht, als ACG seine erste Direktbestellung bei Airbus aufgab. ACG wird seinen Kunden die A320neo-Familie bis weit in das nächste Jahrzehnt hinein anbieten können,

erklärte Benoît de Saint-Exupéry, Airbus EVP Sales für den Bereich Verkehrsflugzeuge.

Wir freuen uns, dass sich ACG für die A320neo-Familie entschieden hat – die weltweit modernsten und effizientesten Schmalrumpfflugzeuge.

Die A320-Familie ist die weltweit beliebteste Flugzeugreihe im Segment der Schmalrumpfflugzeuge und hat bereits mehr als 20.400 Bestellungen weltweit erhalten. Zur Familie gehören die A320neo und die A321neo, die beide eine unübertroffene Reichweite und Leistungsfähigkeit bieten. Im Vergleich zur vorherigen Generation von Schmalrumpfflugzeugen ermöglichen sie eine Treibstoffersparnis sowie eine CO₂-Reduktion von mindestens 20 Prozent. Gleichzeitig maximieren sie den Passagierkomfort durch eine der breitesten Kabinen in dieser Flugzeugklasse.