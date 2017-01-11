Aviation Capital kauft weitere Airbus Jets

Aviation Capital Group Airbus A320neo (Foto: Airbus Concept)

Der US-amerikanische Flugzeugfinanzierer Aviation Capital hat am 10. Januar einen Folgeauftrag über 35 weitere Verkehrsflugzeuge aus der A320 Familie bekanntgegeben.

Laut der Aviation Capital Group wurden in den neuen Auftrag 30 Airbus A320neo (new engine option), zwei Airbus A320ceo (conventional engine option) und drei A321ceo eingehandelt. Nach den aktuellen Listenpreisen entspricht diese Bestellung einem Wert von 3,759 Milliarden US Dollar.

Daneben wurden auch noch zehn Vorkaufsrechte für das gleiche Muster in den neuen Auftrag eingehandelt.