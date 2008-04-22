Aviation Capital Group bestellt 737 Boeings Im Wert von US$ 1 Milliarde

Die Tochtergesellschaft der Pacific Life Corp., Aviation Capital Group, hat gestern eine Bestellung für 17 zusätzliche Boeing 737 getätigt.

Das Lieferdatum ist noch nicht bekannt. Zurzeit verfügt die Leasinggesellschaft Aviation Capital Group über insgesamt 129 Boeing Maschinen, darunter 76 737s und fünf 787s. Die ACG meldete 13 Verkaufs- und/oder Leasingaktionen im vierten Quartal. Kunden im ersten Quartal sind unter anderem Skymark Airlines, Virgin Blue, SunExpress, OceanAir, Brussels Airlines, Astar Air Cargo und airBaltic.