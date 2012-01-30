AviancaTaca finalisiert Airbus Auftrag

A320neo and A321neo Avianca (Foto: Airbus)

Der Flugzeugbauer Airbus hat von der lateinamerikanischen Airline AviancaTaca einen Grossauftrag über 51 Verkehrsflugzeuge aus der A320 Familie bekannt gegeben, die Kaufabsichtserklärung wurde bereits an der Paris Air Show im Sommer 2011 unterzeichnet.

Der Auftrag umfasst 33 Airbus A320neo Flugzeuge und 18 Maschinen aus der herkömmlichen A320 Familie. Der Listenpreis des gesamten Auftrags beläuft sich auf einen Wert von 4,78 Milliarden US Dollar. Avianca und TACA waren beides renommierte Fluggesellschaften, die sich 2009 zu AviancaTaca zusammengeschlossen haben, ab Mitte 2012 soll die Airline Vollmitglied bei Star Alliance werden.