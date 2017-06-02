Avianca wählt Sitze von Recaro

Recaro Flugzeugsitze (Foto: Recaro Aircraft Seating)

Über 3.000 Flugzeugsitze vom Typ CL3710 für Avianca, damit verzeichnet Recaro Aircraft Seating erstmals einen Auftrag einer südamerikanischen Fluggesellschaft für den CL3710.

Der für Langstreckenflüge entwickelte Economy-Class-Sitz soll Passagieren von Avianca künftig ein besonderes Flugerlebnis in den Flugzeugen vom Typ Airbus A320 der Airline bieten. Die 1919 gegründete Fluggesellschaft aus Südamerika erhält rund 3.200 Einheiten des Recaro-Bestseller-Modells CL3710, der speziell für Langstreckenflüge entwickelt wurde. Seit der Erstauslieferung des Sitzes im Jahr 2014 erobert dieser Leichtbausitz zunehmend den Markt – mit rund 200.000 verkauften Einheiten des CL3710 in den Auftragsbüchern des Herstellers.

Der Leichtbausitz mit weniger als 12 Kilogramm Gewicht entwickelt sich zu einem Klassiker in der Luftfahrtindustrie. Die modulare Leichtbauweise des Modells bietet Flugzeugherstellern und Fluggesellschaften viele Möglichkeiten. Der Sitz zeichnet sich durch seine flexible und sechsfach verstellbare Kopfstütze, einen speziellen Stiftehalter, modernste IFE-Systeme und größtmögliche Beinfreiheit für Fluggäste aus.

Avianca ist Mitglied der Star Alliance und fliegt aktuell mehr als 108 Ziele in 28 Ländern an. Auf dem Foto: Avianca bestellt 3.170 Recaro Flugzeugsitze vom Typ CL3710 (v. l.); Dr. Mark Hiller, geschäftsführender Gesellschafter Recaro Aircraft Seating Germán Efromovich, Chairman of the Board & Cofounder of Avianca Holdings S.A. Sunitha Vegerla, General Manager Recaro Aircraft Seating Americas, Inc.

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