Avianca stärkt ihr Streckennetz

Avianca Boeing 787 Dreamliner (Foto: Boeing)

Avianca bietet im Zeitraum von Oktober 2026 bis März 2027 mehr als 126.000 Flüge und 22 Millionen Sitzplätze an.

Das Streckennetz umfasst über 155 Routen, die mehr als 80 Ziele in über 25 Ländern in Amerika und Europa miteinander verbinden. In diesem Zeitraum führt Avianca saisonale Verbindungen ein und erhöht die Flugfrequenzen in wichtigen Märkten in Kolumbien, Mittelamerika, Nordamerika und Europa.

Tickets für diese Strecken sowie für die zusätzlichen Flugverbindungen sind ab sofort über avianca.com, die mobile App der Fluggesellschaft, das Contact Center sowie in Reisebüros buchbar.

Miami, Florida, 11. November 2026. Zwischen Oktober 2026 und März 2027 bietet Avianca mehr als 126.000 Flüge und über 22 Millionen Sitzplätze an. Reisenden steht ein umfangreiches Netzwerk mit mehr als 155 Routen zur Verfügung, die über 86 Ziele in mehr als 25 Ländern in Amerika und Europa bedienen. Die Fluggesellschaft stärkt ihr Streckennetz in diesem Zeitraum durch saisonale Angebote, eine Erhöhung der Flugfrequenzen sowie eine Kapazitätserweiterung, um der wachsenden Nachfrage in wichtigen Märkten gerecht zu werden.

Mehr Reiseoptionen in Amerika

Im Rahmen dieses Angebots führt Avianca neue saisonale Routen in Amerika ein, darunter Guatemala-Stadt–Chicago, Guatemala-Stadt–San Francisco, Las Vegas–San Salvador sowie San Salvador–Montreal.

Auch ab Cartagena werden neue saisonale Verbindungen angeboten: Die Strecke Cartagena–Santiago (Chile) startet am 15. Dezember, die Verbindung Cartagena–New York (JFK) am 16. Dezember. Auf der Route Cartagena–New York (JFK) sind vier Flüge pro Woche geplant, während die Strecke Cartagena–Santiago (Chile) dreimal wöchentlich bedient wird. Zudem wird die saisonale Verbindung zwischen Pereira und New York (JFK) am 6. Dezember wieder aufgenommen – mit vier Flügen pro Woche.

Darüber hinaus erhöht die Fluggesellschaft die Frequenzen auf mehr als 20 Strecken in ihrem gesamten Streckennetz. Dazu gehören Inlandsverbindungen – etwa Bogotá–Cartagena, Bogotá–Medellín, Bogotá–Cali, Bogotá–Pereira, Bogotá–Santa Marta, Bogotá–Cúcuta, Bogotá–Barranquilla und San Andrés–Cali – sowie internationale Routen wie Bogotá–Asunción, Bogotá–Montevideo, Washington, D.C.–San Salvador und Bogotá–Mexiko-Stadt.

Bessere Anbindung zwischen Kolumbien und dem „Southern Cone“

Eine der wichtigsten Neuerungen in dieser Saison ist der Ausbau der Verbindungen zwischen dem Streckennetz von Avianca und den Ländern Paraguay und Uruguay. Ab der letzten Oktoberwoche erhöht Avianca die Frequenz auf der Strecke Bogotá–Asunción von drei auf sieben Flüge pro Woche und auf der Strecke Bogotá–Montevideo von vier auf sieben Flüge pro Woche; damit werden beide Routen künftig täglich bedient.

Zum Einsatz kommen dabei Flugzeuge des Typs Airbus A320 mit einer Kapazität von 180 Passagieren. Dies vergrößert das Sitzplatzangebot und schafft zusätzliche Reisemöglichkeiten zwischen dem Streckennetz von Avianca und dem „Southern Cone“ – über das Drehkreuz der Fluggesellschaft in Bogotá.

Mehr Reisemöglichkeiten zwischen Kolumbien und Europa

In Europa verdoppelt Avianca vorübergehend die Flugfrequenz zwischen Bogotá und Barcelona: Vom 6. Dezember 2026 bis zum 31. Januar 2027 wird die Zahl der wöchentlichen Flüge von sieben auf 14 erhöht. Durch diese Erweiterung erhalten Reisende während der Feiertage zum Jahresende und bis Anfang 2027 mehr Optionen für Verbindungen zwischen dem Streckennetz von Avianca und Spanien.