Avianca präsentiert Oktoberzahlen

Avianca Boeing 787 Dreamliner (Foto: Boeing)

Avianca muss im Oktober 2025 bei den Passagierzahlen einen Rückgang von 0,6 Prozent hinnehmen, in der Airline Gruppe ist Avianca und TACA zusammengeschlossen.

Die Fluggesellschaften der lateinamerikanischen Avianca Group konnten im Oktober insgesamt 3,077 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 0,6 Prozent weniger als im Vorjahresoktober. Die Nachfrage konnte um 12,1 Prozent auf 4,681 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert werden. Die Kapazität wurde um 10,9 Prozent auf 5,766 Milliarden Sitzplatzkilometer erweitert. Die Sitzplatzauslastung erreichte 81,2 Prozent, das waren 0,8 Prozentpunkte mehr als im Vorjahresoktober.

In den ersten zehn Monaten 2025 flogen mit Avianca 30,401 Millionen Passagiere, verglichen mit demselben Vorjahreszeitraum entspricht dies einem Rückgang von 2,8 Prozent. Das Angebot wurde um 11,4 Prozent auf 58,824 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 8,4 Prozent auf 46,680 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung erreichte im ersten Halbjahr 79,4 Prozent, das entspricht einem Rückgang von 2,2 Prozentpunkten.