Avianca präsentiert Novemberzahlen

Avianca Boeing 787 Dreamliner (Foto: Boeing)

Avianca konnte im November 2025 bei den Passagierzahlen ein Wachstum von 1,1 Prozent vorweisen, in der Airline Gruppe ist Avianca und TACA zusammengeschlossen.

Die Fluggesellschaften der lateinamerikanischen Avianca Group konnten im November insgesamt 3,135 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 1,1 Prozent mehr als im Vorjahresnovember. Die Nachfrage konnte um sieben Prozent auf 4,641 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert werden. Die Kapazität wurde um 6,9 Prozent auf 5,747 Milliarden Sitzplatzkilometer erweitert. Die Sitzplatzauslastung erreichte 80,8 Prozent, das waren 0,1 Prozentpunkte mehr als im Vorjahresnovember.

In den ersten elf Monaten 2025 flogen mit Avianca 33,536 Millionen Passagiere, verglichen mit demselben Vorjahreszeitraum entspricht dies einem Rückgang von 2,5 Prozent. Das Angebot wurde um elf Prozent auf 64,571 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 8,2 Prozent auf 51,321 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung erreichte im ersten Halbjahr 79,5 Prozent, das entspricht einem Rückgang von zwei Prozentpunkten.