Avianca präsentiert Maizahlen
Avianca konnte im Mai 2026 bei den Passagierzahlen ein Wachstum von gut sieben Prozent vorweisen, in der Airline Gruppe ist Avianca und TACA zusammengeschlossen.
Die Fluggesellschaften der lateinamerikanischen Avianca Group konnten im Mai insgesamt 3,059 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 7,4 Prozent mehr als im Vorjahresmai. Die Kapazität wurde um 7,4 Prozent auf 6,182 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Nachfrage konnte um 10,2 Prozent auf 4,881 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert werden. Die Sitzplatzauslastung erreichte 79,0 Prozent, das waren zwei Prozentpunkte mehr als im Vorjahresmai.
Die Flüge erreichten mit 22.844 Abflügen ein Plus von 6,5 Prozent, die durchschnittliche Länge der Flugstrecke gibt Avianca mit 1.411 Kilometer an. Insgesamt absolvierte Die Flugzeuge von Avianca im Mai 53.508 Blockstunden, das entspricht einer Zunahme von 7,4 Prozent.