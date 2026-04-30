Avianca präsentiert Märzzahlen

Avianca Boeing 787 Dreamliner (Foto: Boeing)

Avianca konnte im März 2026 bei den Passagierzahlen ein Wachstum von gut elf Prozent vorweisen, in der Airline Gruppe ist Avianca und TACA zusammengeschlossen.

Die Fluggesellschaften der lateinamerikanischen Avianca Group konnten im März insgesamt 3,179 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 11,5 Prozent mehr als im Vorjahresmärz. Die Kapazität wurde um 4,5 Prozent auf 6,039 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Nachfrage konnte um 16,1 Prozent auf 4,858 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert werden. Die Sitzplatzauslastung erreichte 80,4 Prozent, das waren 8,1 Prozentpunkte mehr als im Vorjahresmärz.

Die Flüge erreichten mit 23.303 Abflügen ein Plus von 6,3 Prozent, die durchschnittliche Länge der Flugstrecke gibt Avianca mit 1.350 Kilometer an. Insgesamt absolvierte Die Flugzeuge von Avianca im März 53.482 Blockstunden, das entspricht einer Zunahme von 6,3 Prozent.