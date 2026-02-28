Avianca präsentiert Januarzahlen

Avianca Boeing 787 Dreamliner (Foto: Boeing)

Avianca konnte im Januar 2026 bei den Passagierzahlen ein Wachstum von 7,6 Prozent vorweisen, in der Airline Gruppe ist Avianca und TACA zusammengeschlossen.

Die Fluggesellschaften der lateinamerikanischen Avianca Group konnten im Januar insgesamt 3,587 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 7,6 Prozent mehr als im Vorjahresjanuar. Die Nachfrage konnte um 7,5 Prozent auf 5,490 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert werden. Die Kapazität wurde um 2,1 Prozent auf 6,443 Milliarden Sitzplatzkilometer erweitert. Die Sitzplatzauslastung erreichte 85,2 Prozent, das waren 4,3 Prozentpunkte mehr als im Vorjahresjanuar. Die Flüge erreichten mit 24.292 Abflügen ein Plus von 4,4 Prozent, die durchschnittliche Länge der Flugstrecke gibt Avianca mit 1.389 Kilometer an. Insgesamt absolvierte Die Flugzeuge von Avianca 56.788 Blockstunden, das entspricht einem Wachstum von 4,4 Prozent.