Avianca präsentiert Februarzahlen

Avianca Boeing 787 Dreamliner (Foto: Boeing)

Avianca konnte im Februar 2026 bei den Passagierzahlen ein Wachstum von gut zehn Prozent vorweisen, in der Airline Gruppe ist Avianca und TACA zusammengeschlossen.

Die Fluggesellschaften der lateinamerikanischen Avianca Group konnten im Februar insgesamt 2,903 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 10,5 Prozent mehr als im Vorjahresfebruar. Die Kapazität wurde um vier Prozent auf 5,438 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Nachfrage konnte um 14,1 Prozent auf 4,412 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert werden. Die Sitzplatzauslastung erreichte 81,1 Prozent, das waren 7,2 Prozentpunkte mehr als im Vorjahresfebruar. Die Flüge erreichten mit 21.092 Abflügen ein Plus von 5,1 Prozent, die durchschnittliche Länge der Flugstrecke gibt Avianca mit 1.341 Kilometer an. Insgesamt absolvierte Die Flugzeuge von Avianca 48.183 Blockstunden, das entspricht einem Wachstum von 5,9 Prozent.