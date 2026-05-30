Avianca präsentiert Aprilzahlen

Avianca Boeing 787 Dreamliner (Foto: Boeing)

Avianca konnte im April 2026 bei den Passagierzahlen ein Wachstum von sechs Prozent vorweisen, in der Airline Gruppe ist Avianca und TACA zusammengeschlossen.

Die Fluggesellschaften der lateinamerikanischen Avianca Group konnten im April insgesamt 3,008 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 5,9 Prozent mehr als im Vorjahresapril. Die Kapazität wurde um 6,9 Prozent auf 5,988 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Nachfrage konnte um 10,9 Prozent auf 4,794 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert werden. Die Sitzplatzauslastung erreichte 80,1 Prozent, das waren 2,9 Prozentpunkte mehr als im Vorjahresapril.

Die Flüge erreichten mit 22.104 Abflügen ein Plus von fünf Prozent, die durchschnittliche Länge der Flugstrecke gibt Avianca mit 1.412 Kilometer an. Insgesamt absolvierte Die Flugzeuge von Avianca im April 52.157 Blockstunden, das entspricht einer Zunahme von 8,1 Prozent.