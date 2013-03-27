Avianca mit Grossauftrag bei CFM International

Avianca TACA wird ihre neuen Airbus Jets mit Triebwerken von CFM International ausrüsten.

Die Airline hat für 33 Airbus A320neo das LEAP-1A in Auftrag gegeben, die 18 Airbus A320ceo werden mit dem CFM56-5B ausgerüstet. Neben den Triebwerken hat Avianca auch einen Wartungsvertrag, der über die nächsten 15 Jahre gilt, in den Auftrag eingehandelt. Die Bestellung entspricht einem Auftragswert von 2,7 Milliarden US Dollar. Avianca wird die A320ceos zwischen 2014 und 2016 übernehmen können, die A320neos werden zwischen 2017 und 2019 eingeflottet.