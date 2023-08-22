Avianca meldet zweites Quartal

Avianca Boeing 787 Dreamliner (Foto: Boeing)

Avianca konnte im zweiten Quartal 2023 einen Betriebsgewinn von 125,5 Millionen US-Dollar erwirtschaften, ein Jahr zuvor resultierte noch ein Minus von 88,7 Millionen US Dollar.

Avianca hat sich gut von Corona erholt und schreibt wieder Gewinne, auf Stufe EBITDA konnte die Fluggesellschaft aus Kolumbien einen Gewinn von 271 Millionen US-Dollar erwirtschaften, gut viermal so viel wie im zweiten Quartal 2022. Avianca konnte den Umsatz um 8,9 Prozent auf 1,115 Milliarden US-Dollar steigern, die Kosten sind im gleichen Zeitraum um 11 Prozent auf 989,2 Millionen US-Dollar gesunken, daraus errechnet sich ein Betriebsgewinn auf Stufe EBIT von 125,5 Millionen US-Dollar.

Avianca hat das Angebot verglichen zum zweiten Quartal 2022 um 22,1 Prozent auf 13,271 Milliarden Sitzplatzkilometer hochgefahren. Die Nachfrage konnte um 20,8 Prozent auf 10,787 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert werden. Mit Avianca flogen im zweiten Quartal 2023 insgesamt 7,7 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 17,7 Prozent. Die Auslastung erreichte 81,3 Prozent, was einem leichten Rückgang von 1,1 Prozentpunkten gleichkommt.