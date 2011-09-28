Avianca kauft vier Airbus A330-200F

Avianca hat bei Airbus einen Festauftrag über vier A330-200F Vollfrachter unterzeichnet. Die neuen Maschinen sind für Aviancas Frachtflugtochter Tampa Cargo vorgesehen.

Nach dem aktuellen Listenpreis hat der Auftrag einen Gesamtwert von 814 Millionen US Dollar. Avianca hat sich zu der Triebwerkwahl noch nicht geäussert auf ihren A330 Passagiermaschinen sind Trent 700 von Rolls Royce montiert. Der A330-200F Frachter bietet eine Nutzlastkapazität von bis zu 70 Tonnen und eine Reichweite von bis zu 7.400 Kilometer. Acht Maschinen stehen bereits bei vier Kunden im regulären Betrieb. Zehn Kunden haben bisher insgesamt 61 dieser Frachtflugzeuge bestellt.