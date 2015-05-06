Avianca bestellt 100 Airbus Jets

A320neo and A321neo Avianca (Foto: Airbus)

Avianca hat bei Airbus 100 Verkehrsflugzeuge aus der A320neo Familie bestellt. Der europäische Flugzeugbauer spricht dabei vom größten Flugzeugauftrag in der Luftfahrtgeschichte Südamerikas.

Dieser Auftrag wurde bereits im Februar als Kaufabsichtserklärung bekannt gegeben und mündete nun in diesen Festauftrag. Die Bestellung umfasst A320neo, A319neo und A321neo Flugzeuge. Insgesamt stehen bei Airbus nun 276 Jets für Avianca in den Auftragsbüchern, darunter auch 15 A330 Langstreckenjets. Die kolumbianische Avianca hat sich im Herbst 2009 mit TACA aus El Salvador zusammengeschlossen, heute fliegen die beiden Airlines unter dem gemeinsamen Dach der Avianca Holdings.