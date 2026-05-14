Avianca baut US-Streckennetz aus

Avianca Boeing 787 Dreamliner (Foto: Boeing)

Avianca hat die Erweiterung ihres US-Streckennetzes mit zusätzlichen Verbindungen nach Miami und Fort Lauderdale angekündigt und verbessert damit die Anbindung zwischen Kolumbien und Florida.

Die Fluggesellschaft hat am 8. Mai den Ticketverkauf für die neuen Frequenzen auf den Strecken Bogotá–Fort Lauderdale und Barranquilla–Miami gestartet. Die erweiterten Flugpläne treten am 1. Juni 2026 in Kraft.

Im Rahmen des neuen Plans wird Avianca einen zweiten täglichen Flug zwischen Bogotá und dem internationalen Flughafen Fort Lauderdale-Hollywood anbieten. Der neue Flug AV66 startet um 14:40 Uhr in Bogotá und landet um 19:30 Uhr in Fort Lauderdale. Der Rückflug AV67 startet um 10:45 Uhr in Fort Lauderdale.

Die Fluggesellschaft wertet außerdem die Strecke Barranquilla–Miami von drei wöchentlichen Flügen auf einen täglichen Service auf. Flug AV2 startet um 07:50 Uhr in Barranquilla und landet um 11:45 Uhr am internationalen Flughafen Miami. Der Rückflug AV3 startet um 13:30 Uhr in Miami.

Avianca erklärte, die Expansion spiegele die steigende Nachfrage nach Reisen zwischen Kolumbien und den USA wider und sei Teil ihrer umfassenderen Strategie zur Stärkung der regionalen Verbindungen. Die Fluggesellschaft bietet derzeit wöchentlich über 400 Flüge von und in die USA an und verbindet 14 lateinamerikanische Städte mit Zielen in Nordamerika, Europa und dem übrigen Amerika.

Avianca, Teil der Abra-Gruppe, beförderte im Jahr 2025 fast 37 Millionen Passagiere und führt derzeit täglich über 700 Flüge in ihrem Streckennetz durch.