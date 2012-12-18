Avianca TACA kauft ATR Verkehrsflugzeuge

Die lateinamerikanische Fluggesellschaft AvinacaTaca hat den Kauf von fünfzehn ATR 72-600 bekannt gegeben.

Neben dem Festauftrag über 15 Maschinen hat AviancaTaca auch Optionen für weitere fünfzehn ATR Verkehrsflugzeuge eingehandelt. Nach Angaben von ATR entspricht der Auftrag einem Marktwert von rund 352 Millionen US Dollar. Die Auslieferungen beginnen ab Juni 2013. Die ATR 72-600 ist eine Weiterentwicklung der ATR 72-500. Die Maschine verfügt über eine moderne Avionik von Thales, hat stärkere Pratt & Whitney Canada PW-127M Triebwerke und ist mit einer fortschrittlicheren Kabineneinrichtung ausgerüstet. Die stärkeren Triebwerke und die leichtere Inneneinrichtung führen zu einer höheren Zuladung, das maximale Startgewicht liegt bei 23 Tonnen. Der Autopilot lässt bei der ATR 72-600 Landungen nach CAT III Bedingungen zu, das Minimum liegt dabei bei 50 Fuß.