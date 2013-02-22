Avianca übernimmt ersten A320 mit Sharklets

Die kolumbianische Fluggesellschaft Avianca konnte in Toulouse ihren ersten mit Sharklets ausgerüsteten A320 übernehmen und wird damit zum ersten lateinamerikanischen Betreiber dieses Typs.

Avianca betreibt momentan 98 Single Aisle Jets von Airbus und hat weitere 70 Maschinen mit der Sharklet Option in den Auftragsbüchern des europäischen Flugzeugbauers. Sharklets werden bei neuen Flugzeugen der A320 Familie als Option angeboten und sind bei allen Modellen der A320neo Familie Standard. Sharklets sind aus leichten Verbundwerkstoffen aufgebaut und sind 2,4 Meter lang. Die neu konzipierten Flügelrandbögen verbessern die Aerodynamik des Flugzeugs erheblich, was zu einem niedrigeren Treibstoffverbrauch und geringeren Emissionen führt. Dank einer vierprozentigen Reduzierung der Treibstoffkosten bieten Sharklets den Betreibern der A320 Familie die Flexibilität, entweder 100 nm weiter zu fliegen oder eine höhere Nutzlast von bis zu 450 Kilogramm mitzuführen.