AviRate stuft easyJet herunter

easyJet Airbus A319 (Foto: easyJet)

Aufgrund der jüngsten Zunahme von Sicherheitspannen wird easyJet, nach Auswertung der uns vorliegenden Daten bis auf weiteres auf „nicht empfehlenswert“ herab gestuft.

Ausschlag gebende Vorfälle waren neben sicherheitsrelevantem fehlverhalten der Besatzung während einiger weniger Flüge, unter anderem auch der vorsätzliche Beförderungsversuch von Passagieren mit einer nicht flugtauglichen Maschine, der Rauswurf eines unbegleitetem Minderjährigen aus einem überbuchten Flug und zuletzt das ins Flugzeug gelangen eines blinden Passagiers.

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