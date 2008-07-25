Austrians Berater empfehlen Lufthansa als Partner

Die AUA Berater Boston Consulting Group wird die deutsche Lufthansa als besten strategischen Partner für Austrian empfehlen.

Der einzig ernstzunehmende Konkurrent sei die russische Aeroflot, meldete die österreichische Presse aus Austrian nahen Quellen. BCG hat seit Mitte Juni Strategien für die Fluggesellschaft geprüft, mit der die Einnahmemöglichkeiten verbessert werden können, und sich nach möglichen Partnern umgesehen. Die Berater wurden engagiert, als die Fluggesellschaft nach dem ersten Quartal gravierende Verluste bekannt geben musste. Auch strategische Partnerschaften mit Air France-KLM, Qatar Airways, Singapore Airlines und der japanischen ANA wurden geprüft.