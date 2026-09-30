Austrian verlängert Sommerprogramm

Austrian Airlines Boeing 777 (Foto: Austrian Airlines)

Austrian Airlines verlängert für Herbstferien das Sommerprogramm zu beliebten Sonnenzielen.

Mittlerweile fest im touristischen Kalender verankert und nicht nur von den Schüler:innen in ganz Österreich herbeigesehnt: die Herbstferien 2026. Um in der letzten Oktoberwoche – und damit rein rechnerisch schon in der ersten Woche des Winterflugplans 2026/27 – dem Herbstblues keine Chance zu geben, hat Austrian Airlines das Programm gleich um 100 zusätzliche Flüge aufgestockt.

In die „Sommerverlängerung“ werden die spanischen Destinationen Ibiza, Alicante, Bilbao und Fuerteventura geschickt, nach Funchal (Portugal) geht es ebenso noch länger wie nach Olbia, Palermo und Lamezia Terme in Italien oder Split in Kroatien. Über aufgestockte Frequenzen können sich alle Urlaubshungrigen nach Rom, Florenz und Neapel freuen, auch Dubrovnik, Nizza oder Valencia werden öfters als regulär im Winterflugplan angeflogen. Als absolute Top-Favoriten positionieren sich jedoch Palma de Mallorca mit gleich elf bzw. Larnaka mit sogar 13 zusätzlichen Flügen in den Herbstferien. Und nicht zuletzt kommen auch die Griechenland-Fans noch in den Genuss verlängerter bzw. aufgestockter Flüge nach Heraklion, Chania und Rhodos.

Wem nach dem ohnehin sehr heißen Sommer 2026 eher der Sinn nach einem entspannten Citytrip steht, kann in den Herbstferien aus der gesamten Vielfalt des Austrian Airlines Winterflugplans auf der Kurz-, Mittel- und Langstrecke wählen. Die Umstellung von Sommer- auf Winterflugplan erfolgt am Wochenende vom 24./25. Oktober. Besonders gefragt sind dabei einmal mehr London, Amsterdam, Paris, Berlin und Hamburg – prinzipiell immer eine Reise wert, jetzt im Herbst jedoch mit angenehmeren Temperaturen und durchwegs weniger Trubel entspannter zu bereisen.

Von der Ferne nicht nur träumen…

Mit dem neuen Winterflugplan rücken auch einmal mehr die Traumziele in Asien in den Fokus, die Austrian Airlines seit vielen Jahrzehnten schon regelmäßig für Sonnenhungrige während der kalten Jahreszeit anfliegt. Ganz nach dem Motto „Der Winter wird heiß“ können sich Gäste auf ein deutlich aufgestocktes Flugprogramm nach Malé (Malediven) sowie nach Mauritius freuen. In den Reisespitzen geht es nämlich bis zu jeweils sieben Mal wöchentlich zu diesen Traumdestinationen, in den Semesterferien Anfang Februar sogar bis zu zehn Mal wöchentlich auf die Malediven. Auf der Strecke Wien – Mauritius wird zudem ab Mitte Jänner bis Ende März der neue Dreamliner eingesetzt.

Mit einem Weihnachten- und Silvester-Schwerpunkt kommt auch Dubai wieder ins Winterprogramm – fünf Mal pro Woche wird die Destination wie auch im Vorjahr schon mit einem A320neo angeboten. Auch die Erfolgsstory „Double Daily Bangkok“ feiert ihr heißersehntes Comeback – im Jänner und Februar wird die Produktion auf 14 wöchentliche Verbindungen in die thailändische Hauptstadt aufgestockt, bis Ende März sind es dann immer noch 13 wöchentliche Flüge.

Die verstärkten Frequenzen in Asien resultieren aus einer stetig steigenden Nachfrage für diese Ziele, sie werden durch entsprechende Adaptionen im Nordatlantik-Programm ermöglicht. Wobei alle Fans der US-Destinationen von Austrian Airlines bis 10. Jänner aus dem ganz normalen Angebot schöpfen können, bevor es ab 11. Jänner dann bei den Flügen nach Chicago, Boston bzw JFK/New York (ab 23. Jänner) zu jeweils kurzen Pausen kommt. Newark/New York, Washington sowie auch das kanadische Montreal werden wie geplant ohne Pause angeflogen.

Tickets für alle Herbstferien-Flüge sowie für den neuen Winterflugplan sind unter www.austrian.com oder in Ihrem Reisebüro buchbar.