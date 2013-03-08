Austrian streicht Flüge nach Altenrhein

Ab dem Sommerflugplan stellt Austrian Airlines die Verbindung zwischen Wien und Altenrhein ein und überlässt den Markt der Heimairline Peoples Viennaline.

Der letzte Austrian Airlines Flug zwischen Wien und Altenrhein wird laut Aussagen von Austrian Airlines am 30. März 2013 stattfinden. Austrian Airlines hat die Strecke zwischen Wien und Altenrhein mit bis zu drei täglichen Flügen im Programm. Diese werden mit einer Dash 8-400 durchgeführt. Mit dieser Entscheidung hat Austrian Airlines eingesehen, dass es keinen Sinn hat, gegen den kleinen Home Carrier Peoples auf dieser Strecke weiter in direkter Konkurrenz zu stehen.