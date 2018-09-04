Austrian stockt Graz – Düsseldorf auf

Graz Airport (Foto: Graz Airport)

Mit Start des Winterflugplans, am 28. Oktober 2018, erhält Graz einen weiteren Flug in die Wirtschaftsmetropole Düsseldorf.

„Düsseldorf ist in erster Linie eine wichtige Destination für die Wirtschaft in unserem Einzugsgebiet“, freut sich Mag. Gerhard Widmann, Geschäftsführer des Flughafen Graz über die zusätzliche Rotation. „Der Großraum Düsseldorf bietet schließlich eine große Branchenvielfalt und ist Sitz vieler internationaler Unternehmen aus Industrie, Handel und Dienstleistungen.“

Die zusätzliche Rotation ist bereits von Ende Oktober bis 12. Dezember sowie vom 6. März bis Ende des Winterflugplans buchbar.

Auch für Städtetouristen hat Düsseldorf einiges zu bieten: Die Altstadt, die aufgrund ihrer rund 250 Lokale auch gerne als „längste Theke der Welt“ bezeichnet wird, lädt zum Flanieren ein, zahlreiche Museen, eine lange Opern- und Theatertradition und interessante Architektur aus den verschiedensten Epochen lassen keine Langeweile aufkommen.

Der Flughafen Düsseldorf war im vergangenen Jahr, gemessen am Passagieraufkommen, drittgrößter Flughafen Deutschlands und bekommt damit auch als Umsteigeflughafen eine immer größere Bedeutung.

Die Flüge sind auf www.aua.com buchbar.

Flughafen Graz