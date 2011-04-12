Austrian mit weniger Verkehr

Mit Austrian Airlines flogen im Berichtsmonat März 2011 798.000 Fluggäste, dies entspricht einem Rückgang von 2,4 Prozent.

Gegenüber dem Vorjahresmärz wurde das Angebot um 1,2 Prozent auf 1,760 Milliarden Sitzplatzkilometer zurückgenommen. Die Nachfrage sank um 7,9 Prozent markant, verkaufen konnte Austrian Airlines im März 2011 1,243 Milliarden Sitzplatzkilometer. Wegen diesem starken Nachfragerückgang sank auch die Auslastung der Flüge um 5,2 Prozent auf 70,6 Prozentpunkte. Während den ersten drei Monaten des laufenden Jahres stiegen bei Austrian 2,131 Millionen Fluggäste zu, was einem Minus von einem Prozent gleichkommt.