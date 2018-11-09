Austrian mit starkem Wachstum

Austrian Airlines Boeing 777 (Foto: Austrian Airlines)

Im Oktober 2018 stiegen bei der Lufthansa Tochter Austrian Airlines insgesamt 1,311 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresoktober einem Wachstum von 11,7 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde gegenüber dem Vorjahresoktober um 15,6 Prozent auf 2,596 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht, die Nachfrage hat sich um 21,9 Prozent auf 2,121 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung verbesserte sich gegenüber dem Vorjahresoktober um 4,2 Prozentpunkte auf 81,7 Prozent.

Mit Austrian Airlines flogen in den ersten zehn Monaten des laufenden Berichtjahres 11,943 Millionen Passagiere, was einem Wachstum von 8,6 Prozent entspricht.