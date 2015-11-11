Austrian meldet weniger Passagiere

Im Oktober 2015 stiegen bei der Lufthansa Tochter Austrian Airlines 980 Tausend Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresoktober einer Abnahme von 1,5 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde gegenüber dem Vorjahresoktober um 2,3 Prozent auf 2,075 Milliarden Sitzplatzkilometer vermindert, die Nachfrage ist um zwei Prozent auf 1,628 Milliarden Sitzplatzkilometer zurückgegangen. Die Auslastung verbesserte sich gegenüber dem Vorjahresoktober um 0,3 Prozentpunkte auf 78,5 Prozent.

Mit Austrian Airlines flogen in den ersten zehn Monaten des laufenden Berichtjahres 9,339 Millionen Passagiere, was einem Rückgang von 3,3 Prozent entspricht.