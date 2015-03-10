Austrian meldet starken Passagierrückgang

Im Februar 2015 stiegen bei der Lufthansa Tochter Austrian Airlines 585 Tausend Fluggäste zu, gegenüber dem Vorjahresfebruar entspricht dies einem Rückgang von 13,2 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde im Februar verglichen mit dem gleichen Vorjahresmonat um 6,7 Prozent auf 1,348 Milliarden Sitzplatzkilometer vermindert, die Nachfrage ist um 10,4 Prozent auf 965 Millionen verkaufte Sitzplatzkilometer zurück gegangen. Die Auslastung verschlechterte sich gegenüber dem Februar 2014 um drei Prozentpunkte auf schwache 71,6 Prozent.