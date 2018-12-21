Austrian meldet mehr Passagiere

Austrian Airlines Boeing 777 (Foto: Austrian Airlines)

Im November 2018 stiegen bei Austrian Airlines 1,044 Millionen Fluggäste zu, verglichen mit dem Vorjahresnovember entspricht dies einer Zunahme von 9,7 Prozent.

Gegenüber dem Vorjahresnovember wurde die Verkehrsleistung bei der Lufthansa Tochter Austrian Airlines um 6,3 Prozent auf 1,942 Milliarden Sitzplatzkilometer vergrößert, die Nachfrage hat sich um 11,5 Prozent auf 1,481 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung verbesserte sich um 3,6 Prozentpunkte auf 76,3 Prozent.

Mit Austrian Airlines flogen in den ersten elf Monaten des laufenden Berichtjahres 12,988 Millionen Fluggäste, was einem Plus von 8,7 Prozent gleichkommt.