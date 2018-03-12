Austrian meldet mehr Passagiere

Austrian Airlines Boeing 777 (Foto: Austrian Airlines)

Im Februar 2018 stiegen bei der Lufthansa Tochter Austrian Airlines 742 Tausend Fluggäste zu, gegenüber dem Vorjahresfebruar entspricht dies einem Plus von 16,2 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde im Februar verglichen mit dem gleichen Vorjahresmonat um ein Prozent auf 1,528 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht, die Nachfrage ist um 10,2 Prozent auf 1,111 Milliarden verkaufte Sitzplatzkilometer angestiegen. Die Auslastung verbesserte sich gegenüber dem Februar 2016 um 6,1 Prozentpunkte auf 72,2 Prozent.