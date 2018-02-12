Austrian meldet mehr Passagiere

Austrian Airlines Boeing 777 (Foto: Austrian Airlines)

Im Januar 2018 stiegen bei der Lufthansa Tochter Austrian Airlines 737 Tausend Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresjanuar einer Zunahme von 10,5 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde im Januar verglichen mit dem gleichen Vorjahresmonat um 0,5 Prozent auf 1,681 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, dabei konnten 1,173 Milliarden Sitzplatzkilometer verkauft werden, dies entspricht einem Wachstum von einem Prozent. Die Auslastung verbesserte sich verglichen mit dem Vorjahresjanuar um 0,4 Prozentpunkte auf 69,8 Prozent.

Mit Austrian Airlines flogen im Berichtsjahr 2017 insgesamt 12,850 Millionen Fluggäste, dies entspricht einem Wachstum von 12,8 Prozent.