Austrian meldet mehr Passagiere

Austrian Fokker (Foto: Austrian Airlines)

Im Februar 2016 stiegen bei der Lufthansa Tochter Austrian Airlines 620 Tausend Fluggäste zu, gegenüber dem Vorjahresfebruar entspricht dies einem Plus von 6,2 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde im Februar verglichen mit dem gleichen Vorjahresmonat um 9,3 Prozent auf 1,474 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht, die Nachfrage ist um 6,9 Prozent auf 1,029 Milliarden verkaufte Sitzplatzkilometer angestiegen. Die Auslastung verschlechterte sich gegenüber dem Februar 2015 um 1,5 Prozentpunkte auf schwache 69,8 Prozent.