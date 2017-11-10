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Austrian meldet Passagierwachstum

10.11.2017 JS
Austrian Airlines Boeing 777
Austrian Airlines Boeing 777 (Foto: Austrian Airlines)

Im Oktober 2017 stiegen bei der Lufthansa Tochter Austrian Airlines insgesamt 1,174 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresoktober einem Wachstum von 8,7 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde gegenüber dem Vorjahresoktober um 1,2 Prozent auf 2,246 Milliarden Sitzplatzkilometer vermindert, die Nachfrage hat sich um 2,7 Prozent auf 1,747 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung verbesserte sich gegenüber dem Vorjahresoktober um 1,2 Prozentpunkte auf 77,8 Prozent.

Mit Austrian Airlines flogen in den ersten zehn Monaten des laufenden Berichtjahres 10,999 Millionen Passagiere, was einem Wachstum von 13,3 Prozent entspricht.

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