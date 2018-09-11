Austrian meldet Augustzahlen

Austrian Airlines Boeing 777 (Foto: Austrian Airlines)

Im August 2018 stiegen bei der Lufthansa Tochter Austrian Airlines 1,420 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresaugust einer Zunahme von 6,9 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde verglichen mit dem Vorjahresaugust um 6,4 Prozent auf 2,828 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage ist um 9,3 Prozent auf 2,438 Milliarden Sitzplatzkilometer angestiegen. Die Auslastung verbesserte sich gegenüber dem Vorjahresaugust um 2,3 Prozentpunkte auf solide 86,2 Prozent.

Mit Austrian Airlines flogen in den ersten acht Monaten des laufenden Berichtjahres 9,222 Millionen Passagiere, was einem Plus von 8,5 Prozent entspricht.