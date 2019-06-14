Austrian kann kräftig wachsen

Austrian Airlines Boeing 777 (Foto: Austrian Airlines)

Im Mai 2019 stiegen bei der Lufthansa Tochter Austrian Airlines 1,341 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresmai einer Zunahme von 4,4 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde im Mai verglichen mit dem gleichen Vorjahresmonat um 4,2 Prozent auf 2,689 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage ist um 10,6 Prozent auf 2,139 Milliarden Sitzplatzkilometer angestiegen. Die Auslastung verbesserte sich gegenüber dem Mai 2018 um 4,6 Prozentpunkte und erreichte 79,6 Prozent.

In den ersten fünf Monaten des laufenden Jahres konnte Austrian Airlines 5,273 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 6,2 Prozent.