Austrian kann kräftig wachsen

Austrian Airlines Boeing 777 (Foto: Austrian Airlines)

Im Mai 2018 stiegen bei der Lufthansa Tochter Austrian Airlines 1,248 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresmai einer Zunahme von 7,3 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde im Mai verglichen mit dem gleichen Vorjahresmonat um 5,6 Prozent auf 2,580 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage ist um 7,2 Prozent auf 1,937 Milliarden Sitzplatzkilometer angestiegen. Die Auslastung verbesserte sich gegenüber dem Mai 2017 um 1,1 Prozentpunkte und erreichte 75,1 Prozent.

In den ersten fünf Monaten des laufenden Jahres konnte Austrian Airlines 4,964 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 9,8 Prozent.