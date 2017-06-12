Austrian kann kräftig wachsen

Austrian Airlines Boeing 777 (Foto: Austrian Airlines)

Im Mai 2017 stiegen bei der Lufthansa Tochter Austrian Airlines 1,195 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresmai einer Zunahme von 15,1 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde im Mai verglichen mit dem gleichen Vorjahresmonat um 9,1 Prozent auf 2,442 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage ist um 9,5 Prozent auf 1,809 Milliarden Sitzplatzkilometer angestiegen. Die Auslastung verbesserte sich gegenüber dem Mai 2016 um 0,3 Prozentpunkte und erreichte 74,1 Prozent.

In den ersten fünf Monaten des laufenden Jahres konnte Austrian Airlines 4,519 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 12,6 Prozent.