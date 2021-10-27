Austrian fliegt von Wien nach Cancún

Austrian Airlines Boeing 777 (Foto: Austrian Airlines)

Am Sonntag, den 24. Oktober 2021, ist die Austrian Airlines-Maschine OE-LPF um 10:40 Uhr Lokalzeit in Wien zum Erstflug nach Cancún abgehoben.

Passagiere und Crew der ausgebuchten Boeing 777 mit einer Sitzkapazität von 306 Plätzen wurden mit mexikanischen Rhythmen und typischem Frühstück am Gate am Flughafen Wien verabschiedet. Zwölf Stunden später landete der Erstflug OS095 sicher in Cancún, wo er mit Wasserfontänen in Empfang genommen wurde.

Während des Winterflugplans 2021/22 wird die Urlaubsdestination im sonnigen Mexiko jeweils donnerstags und sonntags von Austrian bedient. Austrian Airlines Kund:innen können bei ihrer Reise nach Mexiko zwischen den Buchungsklassen Economy, Premium Economy und Business Class wählen. Tickets sind ab 538 Euro erhältlich (Stand Oktober 2021).

Aufgrund der hohen Nachfrage während der Weihnachtsferien, wurde das Cancún-Angebot zwischen 19. Dezember und 9. Januar 2022 auf zehn statt sieben Roundtrips aufgestockt. „Mit unserem Winterflugplan setzen wir gezielt auf attraktive Fernreiseziele, um die Reiselust unserer Fluggäste zu stillen. Mit der Direktverbindung nach Cancún weiten wir unser Langstrecken-Angebot im touristischen Segment weiter aus“, so Austrian Airlines Vertriebsvorstand Michael Trestl.

Auch Mauritius und Malediven im AUA-Winterflugplan 2021/22

Am vergangenen Wochenende startete Austrian Airlines nicht nur neu nach Cancún, auch Mauritius und die Malediven werden wieder angeflogen. Während der Wintersaison hebt die rot-weiß-rote Heimat-Airline je dreimal wöchentlich nach Malé sowie nach Mauritius ab. Aufgrund erhöhter Buchungsnachfragen stockt der österreichische Home-Carrier auch bei diesen Destinationen während der Weihnachtsfeiertage die Kapazitäten auf. Zwischen 17. Dezember und 9. Jänner wird Malé mit 15 statt zehn und Mauritius mit 13 statt zehn Roundtrips bedient.

AUA