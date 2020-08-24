Austrian baut Angebot weiter aus

Austrian Airlines Boeing 777 (Foto: Austrian Airlines)

Seit dem 20. August fliegt Austrian Airlines wieder von Wien nach Erbil im Nordirak, auch weitere Destinationen werden wieder ins Flugangebot aufgenommen.

Seit Donnerstag, den 20. August 2020, hebt nach einem Corona bedingten Unterbruch wieder eine Maschine aus der Airbus A320 Familie 3 Mal pro Woche zwischen Wien und Erbil ab. Auf dieser Strecke sind vor allem Transferpassagiere unterwegs, die in Wien umsteigen, zum Beispiel aus oder in Richtung USA. Zum Ende des Monats nimmt Austrian Airlines zudem mit Köln eine weitere Destination in Deutschland wieder ins Flugprogramm auf. Ab 31. August ist die Stadt am Rhein mit bis zu 2 täglichen Verbindungen wieder im Flugplan vertreten. Die Wiederaufnahme von Jordaniens Hauptstadt Amman ist für 3. September geplant, der Neustart nach Tel Aviv für 14. September.

„Jede weitere Destination verbessert unser Angebot und erhöht die Reisemöglichkeiten unserer Gäste“, sagt Austrian Airlines CCO Andreas Otto. „Wer nachweislich gesund ist, soll auch reisen dürfen. Daher setzen wir uns für international flächendeckende, kostengünstige COVID 19-Tests für alle Fluggäste aus Risikoländern ein.“

Austrian Airlines