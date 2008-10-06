Austrian Gewerkschaften drohen mit Streik

Die Gewerkschaften von Austrian Airlines drohten am Freitag mit einer Arbeitsniederlegung.

Der AUA Betriebsrat sagte, das Management habe die Gewerkschaften in den laufenden Lohnverhandlungen vor den Kopf gestossen. Das Unternehmen bat zunächst eine Lohnerhöhung von 3,7 Prozent, zog dieses Angebot aber am Donnerstag wieder zurück. Auf die Frage, ob Streiks geplant sind, sagte der Betriebs-ratsvorsitzende Alfred Junghans: „Keine Möglichkeit wird ausgeschlossen.“

Im Bieterprozess um AUA sind noch drei Fluggesellschaften im Rennen: Lufthansa, Air France-KLM und die russische S7. Die Regierung und die Holdinggesellschaft OeIAG bevorzugen Lufthansa. Die Gewerkschaften würden einen anderen Käufer wählen, da sie befürchten, dass unter Lufthansa die meisten Arbeitsplätze gestrichen würden.