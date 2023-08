Austrian Airlines präsentiert Halbjahresergebnis

Austrian Airlines Boeing 777 (Foto: Austrian Airlines)

Austrian Airlines kann für das erste Halbjahr 2023 erfreuliche Zahlen bekanntgeben, unter dem Strich resultierte ein kleiner Gewinn von 15 Millionen Euro.

Austrian Airlines konnte 2023 erstmals seit 2020 in ein Jahr ohne coronabedingte Beschränkungen starten. Eine hohe Nachfrage und gut ausgelastete Flieger brachten die rot-weiß-rote Airline in die Gewinnzone. Damit legt Austrian einen wichtigen Grundstein, um schrittweise die finanzielle Stabilität zu erhöhen und Zukunftsinvestitionen zu tätigen, die für die Transformation in eine nachhaltigere Luftfahrt nötig sind.

Die Ergebnisse im Detail

Im zweiten Quartal 2023 stieg der Umsatz von Austrian Airlines um 39 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum auf 664 Millionen Euro (Q2 2022: 478 Millionen Euro). Im selben Zeitraum lagen die Gesamterlöse mit 680 Millionen Euro um 36 Prozent über dem Vorjahresquartal (Q2 2022: 501 Millionen Euro). Die Gesamtaufwendungen lagen im zweiten Halbjahr mit 592 Millionen Euro 19 Prozent über jenen des Vorjahres (Q2 2022: 498 Millionen Euro). Aufgrund der hohen Passagiernachfrage und einer weiterhin hohen Auslastung konnte das zweite Jahresquartal mit einem Ergebnis von 88 Millionen Euro abgeschlossen werden (adj. EBIT Q2 2022: 3 Millionen Euro).

Austrian Airlines konnte ihren Umsatz im Vergleich zum ersten Halbjahr 2022 deutlich (+57 Prozent) auf 1,064 Milliarden Euro steigern (1. Halbjahr 2022: 678 Millionen Euro). Die Gesamterlöse sind in der ersten Jahreshälfte 2023 um 54 Prozent auf 1,093 Milliarden Euro gestiegen (1. Halbjahr 2022: 709 Millionen Euro). Die betrieblichen Aufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 32 Prozent auf 1,078 Milliarden Euro gestiegen (1. Halbjahr 2022: 815 Millionen Euro). Das erste Halbjahr 2023 konnte somit mit einem adj. EBIT von 15 Millionen Euro abgeschlossen werden (1. Halbjahr 2022: -106 Millionen Euro).

Das positive Halbjahresergebnis ist vor allem auf den weiteren Anstieg der Passagierzahlen zurückzuführen. Austrian Airlines flog in der ersten Jahreshälfte über 6,1 Millionen Passagiere, was einem Plus von 47 Prozent entspricht (1. Halbjahr 2022: 4,2 Millionen Euro). Die angebotenen Sitzkilometer stiegen im Vergleichszeitraum um 27 Prozent auf 11,6 Milliarden (1. Halbjahr 2022: 9,2 Milliarden), wobei die Flüge der österreichischen Heimatairline zu durchschnittlich 80,0 Prozent ausgelastet waren (1. Halbjahr 2022: 72,1 Prozent).

Dynamisches Umfeld fordert Flexibilität und Teamwork

Vor allem eine seit Jahresbeginn gemäßigte Entwicklung der Treibstoffpreise und eine stabile operationelle Leistung ermöglichten den guten Halbjahresabschluss. CEO Annette Mann: „Nach drei harten Jahren sind wir deutlich in den schwarzen Zahlen gelandet und arbeiten jetzt auf ein sehr gutes Jahresergebnis hin. Damit schmälern wir unser Krisenminus und machen uns startklar für die anstehenden Mammutinvestitionen für unsere Gäste. Wir setzen weiterhin auf gutes Teamwork und freuen uns auch im zweiten Halbjahr auf neue Kolleg:innen, um anstehende Herausforderungen meistern zu können.” Treibende Faktoren für die nachhaltige Transformation der rot-weiß-roten Airline sind neben der Modernisierung der Langstrecke mit zehn neuen Flugzeugen auch neue, effizientere Mittelstreckenmaschinen und Investitionen in nachhaltigen Flugkraftstoff (SAF).

Austrian als Europameister

Im ersten Halbjahr 2023 hat das Austrian Team erneut die Qualität der Heimatairline unter Beweis gestellt. Nachdem Austrian Airlines in den Monaten Februar und März als pünktlichste Airline Europas brillierte, wurde das gesamte Personal im Juni diesen Jahres als “Best Airline Staff in Europe” von Skytrax prämiert. COO Francesco Sciortino: “Unsere Mitarbeitenden zeigen Tag für Tag, was Souveränität und Gastfreundschaft bedeutet – und zwar in allen Unternehmensbereichen.” Im Mai 2023 wurden die Gehälter aller Mitarbeitenden um 11 Prozent angehoben, in den unteren Lohngruppen wurden Anstiege bis zu 23 Prozent umgesetzt. Dies ist einer der höchsten Lohnabschlüsse des heurigen Jahres in Österreich. Austrian Airlines arbeitet stetig an ihrer Arbeitgeberattraktivität und setzt dabei verstärkt auf Flexibilisierung sowie Individualisierung. “Wie bei unseren Gästen, stellen wir auch in Hinblick auf unsere Mitarbeitenden den Menschen mit seinen Bedürfnissen in den Mittelpunkt. Wir freuen uns, dass wir 400 neue Kolleg:innen für Austrian gewinnen konnten und wir nun gemeinsam durchstarten,” so Sciortino weiter.

Sommerhighlights und anhaltende Reiselust

Mit neuen europäischen Destinationen von Porto bis Palermo umfasst der Sommerflugplan auf der Kurz- und Mittelstrecke wieder mehr Ziele als 2019. Insgesamt liegt das Angebot von Austrian Airlines im Hochsommer bereits bei über 90 Prozent des Niveaus aus dem Sommer 2019. Seit Juli können Austrian Business Class Reisende auf der Langstrecke ein neues, von den Flying Chefs verfeinertes, Cateringkonzept genießen. “Unsere Gäste haben Spaß am Fliegen mit Austrian. Denn unser Fokus liegt endlich wieder auf unserer Kernkompetenz, ein herzlicher Gastgeber über den Wolken zu sein”, so CCO Michael Trestl abschließend.

Austrian Airlines