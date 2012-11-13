Austrian Airlines meldet weniger Passagiere

Im Oktober 2012 stiegen bei der Lufthansa Tochter Austrian Airlines 1,029 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresoktober einer Abnahme von 1,7 Prozentpunkten.

Die Verkehrsleistung wurde gegenüber dem Vorjahresoktober um 10,5 Prozentpunkte auf 1,979 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut, die Nachfrage ist um sechs Prozentpunkte auf 1,561 Milliarden Sitzplatzkilometer zurück gegangen. Die Auslastung verbesserte sich gegenüber dem Vorjahresoktober um 3,8 Prozentpunkte auf 78,9 Prozent. Mit Austrian Airlines flogen in den ersten zehn Monaten des laufenden Berichtjahres 9,788 Millionen Passagiere, was einem Plus von 1,7 Prozentpunkten entspricht.