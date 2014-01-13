Austrian Airlines meldet weniger Passagiere

Im Dezember 2013 stiegen bei der Lufthansa Tochter Austrian Airlines 801 Tausend Passagiere zu, gegenüber dem Vorjahresdezember entspricht dies einer Abnahme von 1,3 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde gegenüber Vorjahresdezember um 3,4 Prozent auf 1,721 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet, die Nachfrage hat sich um 4,2 Prozent auf 1,322 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung konnte um 0,6 Prozentpunkte auf 76,9 Prozent verbessert werden. Mit Austrian Airlines flogen im Berichtsjahr 2013 11,288 Millionen Fluggäste, dies entspricht einer Abnahme von 1,6 Prozent.