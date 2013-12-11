Austrian Airlines meldet weniger Passagiere

Im November 2013 stiegen bei der Lufthansa Tochter Austrian Airlines rund 838 Tausend Fluggäste zu, gegenüber dem Vorjahresnovember entspricht dies einer Abnahme von 2,9 Prozent.

Gegenüber dem Vorjahresnovember wurde die Verkehrsleistung um 2,9 Prozent auf 1,770 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht, die Nachfrage hat sich um 4,4 Prozent auf 1,352 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung verbesserte sich gegenüber dem Vorjahresnovember um 1,1 Prozentpunkte auf immer noch unbefriedigende 76,4 Prozent. Mit Austrian Airlines flogen in den ersten elf Monaten des laufenden Berichtjahres 10,483 Millionen Fluggäste, was einem Minus von 1,6 Prozent gleichkommt.