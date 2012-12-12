Austrian Airlines meldet mehr Passagiere

Im November 2012 stiegen bei der Lufthansa Tochter Austrian Airlines rund 863 Tausend Fluggäste zu, gegenüber dem Vorjahresnovember entspricht dies einer Zunahme von 2,3 Prozentpunkten.

Gegenüber dem Vorjahresnovember wurde die Verkehrsleistung um 8,2 Prozentpunkte auf 1,719 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut, die Nachfrage ist um 1,2 Prozentpunkte auf 1,295 Milliarden Sitzplatzkilometer gesunken. Die Auslastung verbesserte sich gegenüber dem Vorjahresnovember um 5,3 Prozentpunkte auf 75,3 Prozent. Mit Austrian Airlines flogen in den ersten elf Monaten des laufenden Berichtjahres 10,653 Millionen Fluggäste, was einem Plus von 1,7 Prozentpunkten gleichkommt.