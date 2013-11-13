Austrian Airlines meldet mehr Passagiere

Im Oktober 2013 stiegen bei der Lufthansa Tochter Austrian Airlines 1,038 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresoktober einer Zunahme von 0,9 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde gegenüber dem Vorjahresoktober um 3,7 Prozent auf 2,053 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht, die Nachfrage ist um fünf Prozent auf 1,642 Milliarden Sitzplatzkilometer angestiegen. Die Auslastung verbesserte sich gegenüber dem Vorjahresoktober um einen Prozentpunkt auf 80 Prozent. Mit Austrian Airlines flogen in den ersten zehn Monaten des laufenden Berichtjahres 9,643 Millionen Passagiere, was einem Minus von 1,5 Prozent entspricht.