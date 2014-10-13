Austrian Airlines meldet Septemberzahlen

Im September 2014 stiegen bei der Lufthansa Tochter Austrian Airlines 1,079 Millionen Fluggäste zu, verglichen mit dem Vorjahresseptember entspricht dies einer Abnahme von 2,9 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde gegenüber dem Vorjahresseptember um 6,3 Prozent auf 2,201 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage hat sich um 4,6 Prozent auf 1,801 Milliarden Sitzplatzkilometer verschlechtert. Die Auslastung hat sich gegenüber dem Vorjahresseptember um 1,3 Prozentpunkte auf 81,8 Prozent verschlechtert. Mit Austrian Airlines flogen in den ersten neun Monaten des laufenden Berichtjahres 8,658 Millionen Fluggäste, was einem Plus von 0,6 Prozent entspricht.