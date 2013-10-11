Austrian Airlines meldet Septemberzahlen

Im September 2013 stiegen bei der Lufthansa Tochter Austrian Airlines 1,109 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresseptember einer Abnahme von 1,8 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde gegenüber dem Vorjahresseptember um 0,4 Prozent auf 2,071 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut, die Nachfrage hat sich um 0,2 Prozent auf 1,724 Milliarden Sitzplatzkilometer verschlechtert. Die Auslastung verbesserte sich gegenüber dem Vorjahresseptember um 0,1 Prozentpunkte auf 83,3 Prozent. Mit Austrian Airlines flogen in den ersten neun Monaten des laufenden Berichtjahres 8,603 Millionen Fluggäste, was einem Minus von1,8 Prozent entspricht.